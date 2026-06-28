Зі скрипом визнав дефіцит пального і навигадував успіхів на фронті: нові заяви Путіна про війну

Володимир Путін під час наради з урядом та представниками паливно-енергетичного комплексу зробив низку заяв щодо війни проти України. Зокрема, він висловився про ситуацію на фронті, атаки по території Росії, забезпечення Криму паливом та переговорний процес.

Про це пишуть росЗМІ.

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Які заяви зробив Путін?

Під час наради Путін багато говорив про війну проти України, ситуацію на фронті, дефіцит пального та удари по російській території.

Зокрема, він визнав, що українські атаки по енергетичній інфраструктурі Росії створюють проблеми. Водночас запевнив, що вони не є критичними, а всі пошкоджені об'єкти нібито швидко відновлюють.

Окремо глава Кремля прокоментував ситуацію з паливом. За його словами, дефіцит бензину в Росії не є критичним. Він запевнив, що тимчасово окупований Крим забезпечать паливом: зараз, стверджує Путін, запасів вистачить на кілька днів, а постачання планують збільшити як суходолом, так і морем.

Значну частину свого виступу диктатор присвятив війні та можливим переговорам з Україною.

Вони хочуть посіяти невпевненість у собі, у наших силах, а ще краще довести до розколу у російському суспільстві та змусити Росію призупинити хоча б на якийсь короткий термін наступ наших військ на лінії фронту. І цим створити умови для початку переговорного процесу на вигідних для них умовах. Ми не дамо їм такої можливості,

– заявив він.

Крім цього, Путін прокоментував інформацію про нібито пропозиції Києва обмежити бойові дії чотирма областями – Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. На його думку, це дало б Україні можливість перекинути війська на інші напрямки. При цьому він заявив, що "в плани Росії не входить порятунок київського режиму".

Путін також повторив, що головним завданням російської армії є повне захоплення Донбасу та так званої "Новоросії".

Не оминув він і тему фронту. Зокрема, стверджував, що російські війська нібито перебувають за 10,5 кілометра від Сум, а до Слов'янська їм залишилося 8 – 9 кілометрів. За його словами, метою Росії в Сумській області є створення "зони безпеки".

Також глава Кремля заявив про нібито майже завершене оточення українських військ поблизу Старого Оскола, стверджуючи, що до повного кільця залишилося близько двох кілометрів.

Водночас незалежного підтвердження заяв Путіна щодо ситуації на фронті немає.

Путін заявив, що Росія "перемогла" у війні: що відомо?

Під час чергового виступу Путін заявив, що Україна нібито втрачає позиції на фронті, а Росія наближається до перемоги у війні.

Також він звинуватив Київ у "терористичних діях", зокрема в ударах по території Росії та цивільних об'єктах. За словами російського диктатора, саме через ситуацію на полі бою Україна нібито вдається до таких дій. Крім того, Путін заявив, що країни, які підтримують Україну, "не помічають" цих атак і використовують їх у власних інтересах.

На ці висловлювання відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він зазначив, що Путін уже п'ятий рік поспіль говорить так, ніби Росія ось-ось виграє війну. Тихий наголосив, що реальна ситуація суттєво відрізняється від заяв Кремля. За його словами, Росія не досягла жодної із задекларованих цілей, зазнала величезних втрат, а бойові дії дедалі більше перекидаються на її територію.