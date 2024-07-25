У Рязанській області здали на металолом 60-тонний міст
Росія продовжує дивувати неймовірними крадіжками. Цього разу представники країни-агресорки здали на металолом цілий міст.
Вказується, що за фактом розбору залізничного мосту співробітники поліції проводять перевірку. Питання про те, як міст змогли вкрасти непомітно, залишається відкритим.
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Викрадення моста у Рязані
Російські ЗМІ пишуть, що у Скопині Рязанської області невідомі вкрали залізничний міст та здали його на металобрухт. Вони опублікували кадри з місця.
У Росії викрали 60-тонний міст / фото російських ЗМІ
Пропажу виявили в одному із пунктів прийому кольорових металів місті Рязань. Поліція не знає, як доставити міст назад – вага речових доказів становить 60 тонн.
Як виглядають стовпи, на яких стояв украдений міст / фото російських ЗМІ
За допомогою цієї переправи люди постійно добиралися до сусідніх населених пунктів. Вважалося, що це короткий шлях.