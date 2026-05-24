Від НПЗ у Рязані майже нічого не лишилося: з'явилися нові супутникові знімки

У ніч проти 15 травня Україна завдала чергового удару по одному з найбільших НПЗ Росії – "Рязанському". Нові супутникові знімки свідчать про величезні руйнування заводу.

Супутникові знімки за 24 травня показують пошкодження, яких не було видно на попередніх кадрах. Їх опублікував канал Dnipro Osint.

Наскільки серйозними є руйнування НПЗ у Рязані?

Так, на нових знімках можна побачити численні влучання по установках первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-3. Також між двома установками знищено три резервуари для нафтопродуктів.

Що лишилося від заводу після останньої атаки, 24 травня / Фото Dnipro Osint

Раніше канал повідомляв про пошкодження технологічних естакад установок ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, АВТ-1. Їх було помітно зі знімків за 18 травня.

Руйнування заводу НПЗ у Рязані, 18 травня / Фото Dnipro Osint

Отже, сумарно усі відомі пошкодження вказують на виведення з ладу 90 – 100% нафтопереробних потужностей заводу.

Нагадаємо, що Рязанський НПЗ входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Цей завод виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Під атаками України не було лише два російських НПЗ

З початку війни Україна атакувала не менше 24 із 33 російських НПЗ потужністю понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Усього було завдано 158 ударів. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.

Найчастіше били по Рязанському та Саратовському заводах – по 15 разів, а Сизранський атакували 11 разів.

Через ці удари частина заводів скорочувала або зупиняла роботу, а переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня з 2009 року.