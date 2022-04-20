Резніков обговорив з міністром оборони Великої Британії практичні кроки зміцнення армії України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Беном Уоллесом. Головною темою переговорів стали кроки для зміцнення української армії.

Олексій Резніков назва розмову конструктивною. Адже зміцнення нашої армії необхідне для ще потужнішої відсічі ворогу.

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Про що говорили міністри

Очільники оборонних відомств України та Великої Британії говорили про практичні кроки для зміцнення української армії. Це необхідність, адже Збройним Силам України потрібно давати відсіч окупантам.

Я ціную конструктивну телефонну розмову з моїм другом – міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом. Ми обговорили практичні кроки щодо посилення спроможності Збройних Сил України для ефективної відсічі підступній агресії Росії проти України,

– заявив Резніков.

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