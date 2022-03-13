Резніков закликав закрити небо над Україною через атаку на Яворівський полігон

13 березня 2022 , 09:55
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Джерело:

твітер Олексія Резнікова

Під ранок 13 березня російські загарбники випустили 8 ракет по Яворівському полігону, що на Львівщині. Це лише за 35 кілометрів від польського кордону.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це є достатньою підставою для закриття неба над Україною.

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Резніков зазначив, що Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом, де працювали іноземні інструктори. 

Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС – НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо,
– закликав очільник Міноборони України. 

Що відомо про ракетний удар на Львівщині 

Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста. Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт. 

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Автор: Альона Захарова