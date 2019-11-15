19:33
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Фінансова грамотність
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Рынок земли в Украине: что может испортить реформу

      Фінансова грамотність 166 Читать новость на русском

      Украина сделала еще один шаг в сторону цивилизации. Голосование в первом чтении за закон про рынок земли – это структурная реформа, которая направлена на приведение украинской особенной уникальной и прямо скажем отсталой реальности к нормальному состоянию.

      Просто потому что мораторий – это ненормально. И если в Украине об этом в основном говорят эмоциями, то рационально нет ни одного аргумента против рынка.

      Читайте також: Політолог пояснив, чому більшість українців проти ринку землі

      И если вы посадите напротив себя британца, немца или американца, то вы не сможете ему объяснить, как такое возможно, чтобы у человека была частная собственность, но ему было запрещено ею распоряжаться.

      Вопрос рынка земли был важен не только исходя из того, что мы не раскрываем потенциал сельского хозяйства. Еще и потому, что это вопрос базовых ценностей. Ценностей верховенства права и святости частной собственности.

      ринок землі
      Рационально нет ни одного аргумента против рынка

      Нет ничего важнее для успешности государства в современном мире чем верховенство права. Нет в мире успешных стран, где не чтят святость частной собственности. А мораторий нарушал базовое право человека – право распоряжаться своей частной собственностью и отражает общий нигилизм украинского общества в этом вопросе. И продолжает нарушать, кстати. Пока нет окончательно принятого закона.

      Пока что сделан первый шаг. И впереди еще второе чтение. В рамках которого реформу могут испортить. И теперь задача максимум – сделать все, чтобы депутаты под давлением лоббистов не убили саму идею реформы. Идею свободного рынка, который делает экономику сельского хозяйства эффективной, а стоимость земли – максимально высокой.

      Что может испортить земельную реформу?

      Во-первых, новые ограничения. Украина коррумпированная страна. А значит, чем больше бюрократии – тем больше коррупции. И чем больше ограничений – тем ниже стоимость земли. В итоге, если между первым и вторым чтением закон пополнят новые ограничения, они продолжат кастрировать земельную реформу, которая уже пострадала.

      Читайте також: Газовый конфликт: какой план Путина и почему Кремль отстает

      Первый вариант, который предлагало правительство, был более либеральным и привел бы к гораздо большему эффекту в экономике. К сожалению, компромиссы забрали у нас пару процентов роста ВВП ежегодно. Теперь могут забрать еще больше.

      Самый рискованный путь – это путь референдумов. Нельзя выносить сложные экономические вопросы на референдум. Решения должны принимать ответственные и профессиональные люди, которым народ делегирует это право.

      Референдум же отражает мифы, которые существуют в обществе и мешают развитию. Путь референдумов – это путь популизма. Важные экономические решения принимались на референдуме в Венесуэле. И мы видим, куда привело страну такое народовластие.

      Пример Швейцарии, пожалуйста, не приводите. Потому что это уникальный пример и пока украинское общество по своим паттернам гораздо ближе к латиноамериканскому, чем швейцарскому.

      Самый дискуссионный вопрос, который будет между первым и вторым чтением – допускать или не допускать иностранцев. Надо только уточнить. Это вопрос, допускать или не допускать хороших, прозрачных, играющих по правилам иностранцев. Потому что остальные попадут и при ограничениях. А вот качественных инвесторов можно и лишиться.

      ринок землі реформа
      Нельзя выносить сложные экономические вопросы на референдум

      Каков будет результат, если не допускать? Прежде всего цена земли будет меньше. Когда вы ограничиваете спрос, вы ограничиваете конкуренцию, а значит и цену.

      Кто пострадает? В первую очередь те самые собственники паев. Пострадает и экономика в целом. Ведь будет меньше инвестиций, не зайдут компании, у которых есть капитал и более продвинутые технологии. Выиграют украинские фермеры и аграрии, которые получат доступ к более дешевой земле. Стоит ли ради прибыли тысяч людей ограничивать доход миллионов – вопрос риторический.

      Более того, как рынок земли сдерживался множеством мифов, так и сам формат рынка тоже пребывает в туманной завесе стереотипов. Например, что государство должно поддерживать кого-то одного, фермеров.

      Хотя сейчас украинское сельское хозяйство – это экономика, где каждый занимает свою нишу. Просто фермеры могут выращивать малину, а крупные экспортируют зерно. И выделять кого-то одного, например, фермеров, и говорить, что рынок надо делать под них, это ошибка.

      Тут мы прикрываемся европейским опытом, где сельское хозяйство – это не бизнес, а социальная сфера, где людям платят сумасшедшие дотации, лишь бы они оставались у себя в селах.

      Но в Украине нет причин искусственно сдерживать людей в селах, мы существенно отстаем в урбанизации от цивилизованных стран. Тем более, учитывая недостаток рабочих рук и голов в городах.

      А значит нет нужны уменьшать эффективность экономики за счет поддержки только одних фермеров. Хотя одновременно никто не отменял в принципе необходимость поддерживать фермеров, не из человеколюбия, а просто потому что это обеспечит хороший экономический эффект.

      Цікаво! Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      Но это случится в том случае, если фермеров будут поддерживать не за счет остальных участников рынка, а через механизм доступа к дешёвым кредитам. Что, собственно, является частью земельной реформы.

      Государство, которое десятилетиями мешало и сдерживало развитие рынка, должно создать равные правила игры и не мешать. И этим декомунизировать сельское хозяйство, мораторий в котором есть не что иное, как продолжение коммунистических правил игры и атавизм, доставшийся нам со времен коллективизации.

      Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу
      сьогодні
      11098
      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Фінансова грамотність Ринок землі Відеоблоги Референдум
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сьогодні , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 573
      Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      сьогодні , 18:30 Рынок земли в Украине: что может испортить реформу
      Сергій Фурса 166
      Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      сьогодні , 18:00 Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео
      192
      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      сьогодні , 17:45 Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      Анна Брикова 6384
      Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      сьогодні , 17:05 Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад
      Ірина Юрковська 2701
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук