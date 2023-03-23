Один удар був направлений на укриття, інший стався під час евакуації: деталі атаки на Ржищів

Російські військові вночі 22 березня "Шахідами" атакували місто Ржищів у Київській області. Окупаційні війська спрямували на ліцей і гуртожитки відразу чотири дрони-камікадзе.

На місці атаки "Шахідів" у Ржищеві побували журналісти, які поспілкувалися з працівниками ліцею. Зокрема, про деталі атаки в ефірі телемарафону розповів директор ліцею Віктор Гордієнко, пише 24 Канал.

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Окупанти залишили послання дітям ліцею

За його словами, перший удар "Шахіда" прийшовся на гуртожиток, а другий був направлений на укриття. Директор повідомив, що страшне горе приніс четвертий удар дрона-камікадзе, який стався у той час, коли відбувалася евакуація дітей у безпечне місце.

Унаслідок атаки "Шахідами" два поверхи гуртожитку знищені, а будівля ліцею сильно пошкоджена. Всього внаслідок нічної атаки "Шахідами" відомо про 9 загиблих.

На момент атаки в укритті було понад 50 дітей. Коли відбувалася евакуація, то удару завдав четвертий дрон, внаслідок чого найбільше людей отримали поранення. Також у цей час загинув водій швидкої, який одним з перших приїхав на допомогу.

Директор ліцею розповів, що на "Шахідах" росіяни залишили послання для дітей, які жили в гуртожитку. На уламку одного з дронів пише "За Джанкой".

Росія атакувала Ржищів: що відомо

Уночі 22 березня Росія масово атакувала міста України з використанням дронів-камікадзе. Всього зафіксовано пуски 21 "Шахіда" з північного напрямку (Брянська область Росії).

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України знищено 16 безпілотників. Окрім Київщини, окупанти намагалися атакувати Житомирську та Хмельницьку області.

О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9 загиблих.

Врятуватися вдалося 200 особам, які вчасно спустилися до укриття, а згодом вийшли неушкодженими.

На атаку "Шахідів" відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що в Росії віддали черговий наказ на злочинні удари.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", – написав Зеленський у своїх соцмережах.