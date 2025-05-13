Міноборони натякнуло, що російські літаки "Су" могли збивати рідкісними С-300В1, – ЗМІ

Міністерство оборони України виклало відео, де фігурує зенітно-ракетний комплекс С-300В1. Бійці у ролику стверджують, що цією системою також збивали й російські літаки типу "Су".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

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Що відомо про використання С-300В1 в Україні

Міноборони України у профілі у соцмережі "Х" оприлюднило рекрутингове відео, де фігурує розрахунок зенітного ракетного комплексу С-300В1, дальність стрільби якого складає до 100 кілометрів.

Бійці розрахунку в цьому відео говорять, що з використанням свого ЗРК збивали не тільки крилаті ракети, що били по критичній інфраструктурі України, але й також російські літаки типу "Су", які окупанти залучали до скидання керованих авіабомб на позиції ЗСУ та прифронтові міста України.

Відео з розрахунком С-300В1 / Відео з акаунту Міноборони України у соцмережі "Х"

Тут варто для початку нагадати коротку хронологію, що, наприклад, 14 серпня 2024 року та 18 лютого 2025 року Повітряні сили ЗСУ заявляли про збиття російських Су-34, не розкриваючи при цьому деталі епізодів. Крім того, 12 жовтня 2024 року ВКС РФ втратили один Су-34 під час виконання по скиду керованих авіабомб. Обставини втрати росіяни розкривати не стали,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти також зауважили, що це відео – одна із небагатьох за весь час повномасштабної війни офіційна повноцінна згадка про рідкісні ЗРК С-300В1, які є в ЗСУ. До цього була епізодична згадка про С-300В1, що пройшла в одному з відео від Повітряних сил ЗСУ в лютому 2025 року.

"Особливості С-300В1 полягають в наступному. Базою під цей ЗРК виступає шасі від Т-80. Можуть використовуватись два типи ракет, які є рідкісними – 9М82 (по дві ракети на пусковій установці) та 9М83 (по чотири на пусковій установці), обидва мають дальність пуску до 100 кілометрів", – пояснили у виданні.

У виданні зауважили, що за кадрами у відкритому доступі можна говорити, що на С-300В1 в строю ЗСУ використовуються саме ракети 9М83, котрі є ще більш рідкісними, аніж 5В55, котрі застосовують із С-300ПТ/ПС.

Журналісти наголошують, що підтримання подібних ЗРК радянського зразка може мати свої об'єктивні труднощі. Тому з часом ЗСУ для С-300В1 знадобиться заміна у вигляді сучасних ЗРК західного зразка.