С-400 і три судна тіньового флоту: в СБС розповіли про нові ураження об'єктів Росії

Сили безпілотних систем заявили про ураження російської позиції С-400 у Геленджику та ще чотирьох об'єктів ППО на території Росії. Також, за даними військових, у Чорному морі були уражені три судна російського "тіньового флоту".

Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.

Які об'єкти Росії потрапили під удар?

За словами командувача СБС, За його словами, українські військові уразили позицію зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю. Заявляється, що 8 серпня російський комплекс протягом понад трьох годин здійснював пуски ракет, після чого позиція загорілася.

Крім С-400, за даними СБС, у ніч проти 9 серпня були знищені або уражені ще чотири елементи російської системи ППО на території Росії. Йдеться про ЗРК "Тор" у Ростовській області, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" в районі Єйська, а також радіолокаційні станції "Подльот-К1" та "Каста 2Е2".

Окремо у Силах безпілотних систем заявили про ураження трьох суден у Чорному морі, які, за їхніми даними, належать до російського "тіньового флоту". Серед них – один нафтовий танкер і два суховантажі.

Нагадаємо, ВМС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили російський пост технічного спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Окупанти використовували її для розвідки, управління дронами, коригування ударів по Україні, а також розміщували там військових і озброєння.

Крім того, українські дрони пробили потужну російську ППО в районі Керчі та уразили два патрульні кораблі берегової охорони ФСБ – "Балаклава" і "Керч". За словами ВМС, це суттєво обмежує морські спроможності росіян, адже саме ці кораблі залишалися серед небагатьох, які ще наважувалися виходити в море.