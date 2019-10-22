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      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО

      178
      Марин Ле Пен
      Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

      Европейские политики, финансируемые Россией, стали призывать к исключению Турции из НАТО.

      То, что Россия через турецкую операцию "Источник мира", проводимую сейчас на севере Сирии, попытается реализовать ряд своих стратегических проектов – это было очевидно с самого начала. Ведь глупо не воспользоваться эффектом негодования в ЕС, по поводу турецкой операции в Сирии и дополнительно не ослабить Анкару. В свою очередь, это дает более четкое представление того, какие долгосрочные планы по отношению к Турции имеет сама же Россия. Но, обо всем по порядку.

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      Так, известный французский пророссийский политик Марин Ле Пен, лидер партии "Народное объединение", намедни в эфире радиостанции RTL призвала исключить Турцию из состава НАТО. Причиной тому, разумеется, является операция, проводимая ВС Турции на севере Сирии.

      Что же, спасибо Марине за то, что благодаря своему заявлению она в полной мере раскрыла цели Москвы в ближайшей перспективе. А оными является наращивание информационного и марионеточного политического давления в ЕС, сконцентрированного именно на теме выдворения Турции из НАТО.

      Как мы можем видеть, этот вопрос крайне болезненно воспринимается в Кремле и именно тот факт, что Турция является членом НАТО, не дает Москве возможности в полной мере доминировать над ней в решении своих стратегических и геополитических задач.

      В ближайшее время так же ожидаю подключения к данной тематике и других пророссийских политиков. Не удивлюсь подобным заявлениям от соответствующих говорящих голов из стен Бундестага, возможно голос подаст и Милош Земан, давно уже не отмечавшийся скандальными заявлениями, и венгерскому премьеру Виктору Орбану пора и другие направления, помимо закарпатского, отрабатывать.

      И, конечно же, более чем уверен, что все эти заявления официальных лиц, будут плотно и массировано муссироваться в информационном пространстве, подогреваемые "стахановскими" командами из российских офисов.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини політики Новини Туреччини Війна у Сирії Російська пропаганда НАТО
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