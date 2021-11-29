Саакашвілі доставили до суду в Грузії: під будівлею виникли сутички

У Тбілісі 29 листопада стартує судовий процес над Міхеілом Саакашвілі. Експрезидента привезли з військового госпіталю на засідання. Під будівлею суду зібрались прихильники політика.

У соратників колишнього президента Грузії виникли конфлікти з правоохоронцями. Поліцейські застосували проти демонстрантів перцеві спреї.

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Біля будівлі суду – сотні поліцейських

Біля приміщення суду зібрались сотні правоохоронців. Прихильників опозиції – близько тисячі. Натовп скандував "Міша".

Сутички виникли після того, як декілька опозиціонерів вилізли на дах будинку охорони і там розмахували прапорами. Поліція вимагала спуститись, а потім застосувала перцеві балончики.

Людям знадобилась допомога лікарів

Постраждалим знадобилась допомога лікарів. Їх забрали у машину швидкої допомоги, яка чергувала, один з активістів знепритомнів. Як інформують ЗМІ, можливо, кілька осіб вже затримали.

Дивіться відео штовханини біля будівлі суду:



Активісти вилізли на будку охорони / Фото "Новости-Грузия"

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У чому суть справи у якій відбувається засідання: