Саакашвілі доставили до суду в Грузії: під будівлею виникли сутички
Джерело:"Новости – Грузия"
У Тбілісі 29 листопада стартує судовий процес над Міхеілом Саакашвілі. Експрезидента привезли з військового госпіталю на засідання. Під будівлею суду зібрались прихильники політика.
У соратників колишнього президента Грузії виникли конфлікти з правоохоронцями. Поліцейські застосували проти демонстрантів перцеві спреї.
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Біля будівлі суду – сотні поліцейських
Біля приміщення суду зібрались сотні правоохоронців. Прихильників опозиції – близько тисячі. Натовп скандував "Міша".
Сутички виникли після того, як декілька опозиціонерів вилізли на дах будинку охорони і там розмахували прапорами. Поліція вимагала спуститись, а потім застосувала перцеві балончики.
Людям знадобилась допомога лікарів
Постраждалим знадобилась допомога лікарів. Їх забрали у машину швидкої допомоги, яка чергувала, один з активістів знепритомнів. Як інформують ЗМІ, можливо, кілька осіб вже затримали.
Дивіться відео штовханини біля будівлі суду:
Активісти вилізли на будку охорони / Фото "Новости-Грузия"
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У чому суть справи у якій відбувається засідання:
- Мовиться про розгін мітингу 7 листопада 2007 року.
- Також Саакакашвілі – обвинувачений у справі про розгром офісу компанії ІМЕДІ.
- Раніше Мін'юст Грузії неодноразово відмовляв експрезиденту в участі у судовому процесі.
- Йому пропонували дистанційну участь або процес у стінах в'язниці.