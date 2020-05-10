Саакашвили готовят пост премьера?

Пролистала 600 комментов под своим интервью с Саакашвили и сама чуть не поверила в то, что мессия наконец пришёл. Люди хотят, чтоб МС "дал результат", требуют план Саакашвили – Маршалла, справедливости и быстрых перемен, восхищаются его украинским и тем, что в Украине есть хотя бы один настоящий политик. С последним я кстати почти готова согласиться.

Я – сама по жизни неистребимый оптимист, но послушав самого МС, послушав, что говорят о назначении в ОП, послушав людей, которых ОП уже выперла из команды, я в идею подключить бывшую площадку Порошенко, Нацсовет реформ, к аппарату искусственной вентиляции лёгких – не верю. Ни в то, что ее цель – генерировать реформы, ни в то, что МС туда назначили именно для этого.

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Во-первых, чтобы Саакашвили показал тот результат, о котором говорит и он и президент – борьба с коррупцией, либерализация, инвестиции, порядок на таможне – его надо было назначить шефом Антикорпрокуратуры, генпрокурором, судьей Антикор- и Верховного судов, главой Минфина, Минэкономразвития, МИДа и МВД, начальником налоговой, таможни и Антимонопольного комитета – причём все в одном лице. А не главой комитета без полномочий, где иначе снова будет создаваться только красивая картинка.

С другой стороны, ничего не мешало президенту за год самому показать этот результат. Надо было просто перестать в угоду улюлюкающей публике увольнять людей, которые хотели и начали что-то менять – и ставить на их место людей, которые не про менять, а про консервировать. Просто перестать играть и ждать аплодисментов, особенно если ты пришёл всего на один срок. Просто набраться смелости принимать жесткие и непопулярные решения вместо полумер, которые мало что меняют, но о которых можно красиво рассказать в фильме к годовщине.

На поверхности игра в реанимацию Нацсовета реформ похожа на новую попытку создать красивую картинку, показать турбореформы. Он всегда и был площадкой для этого, пока Порошенко не надоело в играть в реформы, а на заседаниях совета не начали швыряться стаканами.

Но не думаю, что играть в такую же игру Зеленского согласился Саакашвили – пиарить реформы, которых нет. И главное, что на Саакашвили потом не свалишь отсутствие реформ и падающий рейтинг так, чтобы он развернулся и ушёл по-английски. Понятно, что уходить он будет по-грузински, крышами, вертолетами, палаточными городками, с хлопаньем дверью и метанием стаканов в ответ.

Поэтому скорее всего, глава чрезвычайного комитета реформ – это только промежуточная позиция для МС, которого сейчас боятся и парламент, и правительство, и сама Банковая. Хотя бы потому, что он умнее и опытнее, чем большинство из них. А вот когда кабмин Шмыгаля падет следующей жертвой народного разочарования и зависимости президента от всенародной любви, то МС могут двинуть и премьером. Одних новых лиц мало, скажет президент, одних новых мозгов мало, больше ничего не осталось – выпускайте, как в пиратских фильмах, кракена.

Интересно вот что. Так, как команда президента разбрасывается теми немногими приличными людьми, которые рискнули ее поддержать, меня удивляет каждый новый человек, туда входящий. Хотя в случае с МС бояться надо скорее за Банковую. Я у Саакашвили, кстати, спросила, не боится ли он скоропостижно проследовать на выход за Данилюком, Гончаруком и Рябошапкой, когда президента убедят, что "реформы Саакашвили тоже провалились, и остаётся только Коломойский". Он ответил так:

Я не боюсь, що це погано закінчиться для мене. Якщо це погано закінчиться для України – це буде моя особиста трагедія й катастрофа на решту життя. Цього я реально боюся. Мене багато разів звільняли, і що? Є традиція мене звільняти і викидати мене з країни, але я повертаюсь, це не проблема. Але було б куди повертатись – ось у чому проблема.

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Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала