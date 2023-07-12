Саакашвілі дозволили оглянути польським лікарям після 6 місяців затримки

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі зможуть оглянути польські лікарі. Зокрема, вони вивчать його стан і ухвалять відповідні рішення щодо його лікування

Це огляд відбудеться після майже піврічної затримки, коли весь світ дізнався про проблеми зі здоров'ям Саакашвілі. Наразі він все ще перебуває у грузинській в'язниці.

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Саакашвілі нарешті оглянуть лікарі

Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі 12 липня зазначив, що групі польських лікарів, яких відрядив Європейський Союз, дозволили оглянути ув'язненого експрезидента Грузії. Це рішення ухвалив грузинський уряд.

Після шести місяців зволікань уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеїла Саакашвілі в лікарні. Вони вивчають його стан і згодом зроблять свої висновки,

– зауважив адвокат.

Варто зазначити, що раніше незалежні лікарі стверджували, що експрезидент Грузії може померти від хвороб, які розвинулися у нього під час ув'язнення. Втім, грузинська влада стверджує, що Саакашвілі надається "належна медична допомога".

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