Саакашвілі дозволили оглянути польським лікарям після 6 місяців затримки
Джерело:AFP
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі зможуть оглянути польські лікарі. Зокрема, вони вивчать його стан і ухвалять відповідні рішення щодо його лікування
Це огляд відбудеться після майже піврічної затримки, коли весь світ дізнався про проблеми зі здоров'ям Саакашвілі. Наразі він все ще перебуває у грузинській в'язниці.
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Саакашвілі нарешті оглянуть лікарі
Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі 12 липня зазначив, що групі польських лікарів, яких відрядив Європейський Союз, дозволили оглянути ув'язненого експрезидента Грузії. Це рішення ухвалив грузинський уряд.
Після шести місяців зволікань уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеїла Саакашвілі в лікарні. Вони вивчають його стан і згодом зроблять свої висновки,
– зауважив адвокат.
Варто зазначити, що раніше незалежні лікарі стверджували, що експрезидент Грузії може померти від хвороб, які розвинулися у нього під час ув'язнення. Втім, грузинська влада стверджує, що Саакашвілі надається "належна медична допомога".
Раніше Саакашвілі показав свій жахливий стан здоров'я
- Під час судового засідання на початку липня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі підняв футболку та показав, як він схуд за час перебування у в'язниці. Він заявив, що, можливо, фізично слабкий, але дуже сильний всередині, натхненний та сміливий.
- Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Він закликав Тбілісі "зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України".
- Також український лідер доручив нашому МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.
- Вже 6 липня посол Грузії Георгій Закарашвілі покинув Україну. Проте уряд Грузії відмовився проводити консультації та розкритикував дії Києва.