Змінився до невпізнання: Саакашвілі вийшов на зв'язок і показав свій шокуючий стан

Третій грузинський лідер Міхеіл Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, вперше за довгий час ( з 1 лютого) показав свій стан. Він дистанційно приєднався до судового засідання.

На кадрах видно, що він дуже схуднув і у нього випирають ребра. Саакашвілі відповів на заяву лідерів "Грузинської мрії", зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі, який заявив, що всі, включно з євродепутатами, причетними до "кампанії дезінформації", повинні вибачитися.

Дивіться також Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати

Він наголосив, що "вони забирають наше майбутнє" і "штовхають наших дітей не жити в Грузії".

Виходить, що Європа має вибачитися, Європарламент за вимогу мого звільнення. Хочу розповісти так званий голово Верховної Ради, ви повинні вибачитися, що довели мене до такого стану. Ви довели мене до цієї ситуації, ви повинні вибачитися перед євродепутатами, переді мною, перед моєю родиною, перед державою Україна, що її громадянин опинився в цій ситуації, перед усіма грузинами, що засновник грузинської держави поставлений у цю ситуацію. ситуації. Папіашвілі, подивіться на мене уважно,

– сказав Саакашвілі.

Фізично слабкий, але сильний всередині

Після цього Міхеїл Саакашвілі підняв футболку, щоб показати свою фізичну форму. На фото помітно, що стан експрезидента Грузії суттєво погіршився, він значно схуд.

"Я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий – натхненний, я дуже сміливий", – наголосив Саакашвілі.



Саакашвілі дуже схуд / Скриншот з відео



Стан Саакашвілі значно погіршився / Скриншот з відео



За що судять Саакашвілі

У 2018 році суд Грузії заочно засудив Михайла Саакашвілі у справах про амністію обвинувачених у смерті Сандро Гіргвліані та побиття колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Суд визнав Михайла Саакашвілі винним у зловживаннях та перевищенні посадових повноважень та засудив його до 6 років позбавлення волі.

Проти експрезидента також порушено кримінальні справи за розкрадання бюджетних коштів, розгоні акції 7 листопада 2007 року, погромі в телекомпанії "Імеді" та захопленні майна її власника – покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі ще одне звинувачення – незаконне перетинання державного кордону.

. За даними слідства, Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Сам Саакашвілі називає справи політично вмотивованими.