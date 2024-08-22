Садибу Зеленського і будинок Барбана рекомендували занести до Держреєстру нерухомих пам'яток

Садибу Зеленських і будинок Барбана пропонують занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Такі рекомендації були надані під час засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини 22 серпня.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає сайт Київської міської влади.

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"Консультативна рада на підставі звернення Міністерства культури та інформаційної політики України та рекомендацій Експертної комісії розглянула оновлену й доповнену облікову документацію на садибу Зеленського та рекомендувала занести цей об’єкт до Переліку об'єктів культурної спадщини. Місто і надалі докладатиме всіх зусиль для збереження історичної спадщини Києва в межах чинного законодавства", – сказала заступниця голови КМДА.

Облікову документацію на "Будинок Євменія Зеленського" (вул. Олександра Кониського, 22) попередньо розглядали на Консультативній раді 22 липня. Документація не відповідала вимогам Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, відповідно Консультативна рада рекомендувала доопрацювати її, йдеться у повідомленні.

Що стосується садиби Барбана, то документацію на цей об'єкт також доповнили. Тепер в обліковій картці зазначена як містобудівна, так і архітектурна й історична цінність будинку. Він є характерним зразком одноповерхового особняка початку XX століття. А історична цінність будівлі пов'язана з визначними діячами медицини, культури та мистецтв,

– зазначила Ганна Старостенко.



Будинок Барбана / Фото з енциклопедії "Інформаційна База пам'яток та Держполітика України"

Під час засідання розглядали й облікову документацію на низку інших об'єктів. Зокрема:

Печерське міське парафіяльне училище (пров. Бутишів, 11);

флігель садиби київського війта Григорія Киселівського (вул. Григорія Сковороди, 1);

прибутковий будинок Анастасії Іллінської (вул. Золотоворітська, 11);

прибутковий будинок родини Зелінських (вул. Тарасівська, 23-25).

Старостенко підкреслила, що більша частина представлених об'єктів повністю чи частково зберегли автентичність. Крім того, будівлі мають архітектурну чи історичну цінність, пов'язані з творчістю відомих архітекторів та діяльністю знаних діячів культури.

Окремо розглядається і питання захисту творів монументально-декоративного мистецтва. Зокрема ансамблю керамічних панно Будинку національних творчих колективів України (бульв. Тараса Шевченка, 50-52) авторства відомої художниці Ольги Рапай. Його також планують внести до переліку як об'єкт культурної спадщини за видом "монументальне мистецтво".

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА та власники садиби Зеленського, що була несанкціоновано зруйнована 19 липня, підписали Меморандум про відновлення будівлі в тому вигляді, який вона мала. При цьому місто все одно позиватиметься до власників і забудовника, щоб мати законні важелі впливу. І задля збереження будівлі ініціюватиме її внесення до реєстру пам'яток.