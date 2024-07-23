Кличко повідомив про підписаний Меморандум: садибу Зеленських відновлять власники

Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав Меморандум із власниками садиби Зеленських із зобовʼязаннями відновити будівлю у тому вигляді, який вона мала.

Попри це київська міська влада не відмовляється від наміру позиватися до суду до власників та забудовника, які незаконно знесли садибу, щоб мати законні важелі впливу на виконання підписаного Меморандуму і обіцянок власників будівлі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Сьогодні Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав Меморандум із власниками будівлі садиби Зеленських, що була несанкціоновано зруйнована 19 липня. Власники будівлі, згідно документу, зобов'язуються відновити її в тому вигляді, який вона мала. Співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проекту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів та документів, відкритості всього процесу відновлення садиби", – написав Кличко.

Разом з тим, мер Києва наголосив, що не відмовляється від анонсованого вчора позову до суду щодо незаконного руйнування будівлі садиби Зеленських.

"Але, як я вчора заявив, місто позиватиметься в суді до забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі. З вимогою заново відбудувати садибу. Щоб у міської влади були законні важелі впливу на виконання підписаного Меморандуму і обіцянок власників будинку", – зазначив він.

Також міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби та притягнули їх до відповідальності, підсумував Віталій Кличко.