Садовий назвав райони Львова, які найбільше постраждали внаслідок атаки Росії

Росіяни завдали масштабного удару по Львову у ніч на 12 липня. Внаслідок ворожої атаки значно постраждали Залізничний та Галицький райони.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

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Які райони Львова постраждали найбільше?

Садовий розповів, що внаслідок російської атаки постраждала лише 1 людина. Наразі вона перебуває в лікарні, її стан стабільний.

Найбільше ушкоджень – у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено 20 автомобілів, 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

"З 10:00 до 16:00 сьогодні та завтра на місці працюватиме виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11.

Можна подати заяву на компенсацію за оренду житла – 10, 12 або 15 тисяч гривень залежно від потреби", – зазначив міський голова.

Також можна отримати компенсацію у розмірі 12 тисяч гривень за вікна та 8 тисяч гривень – за двері.