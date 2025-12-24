Хто міг встановити "прослушку" в кабінеті Садового: мер Львова розкрив деталі інциденту

Після гучної заяви про виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті мер Львова Андрій Садовий розповів нові деталі цієї справи. Він наголосив, що восени 2025 року жодних судових дозволів на встановлення "прослушки" не було.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю "Liga.net", передає 24 Канал.

Дивіться також Патрульні у Києві гатили вогнегасником по легковику: у поліції пояснили ситуацію

Що відомо про "прослушку" у кабінеті Садового?

За словами Садового, наразі немає підтверджень, хто саме міг встановити пристрій. Він також зазначив, що подібну техніку нещодавно виявили у керівника Шевченківської райадміністрації Львова.

Він додав, що для законного прослуховування потрібні аргументи та рішення суду. Водночас за наявною у нього інформацією – таких дозволів видано не було.

Коментуючи, чи почувається він у безпеці після виявлення пристрою та на тлі резонансних убивств у Львові, Садовий зазначив, що в його житті вже було чимало "небезпечних епізодів". Він нагадав про "стрілянину по будинку з гранатомета", підкинуті на подвір’я гранати та напади на нього просто на вулиці.

Всі ми ходимо під Богом. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей,

– резюмував Садовий.

Нагадаємо! 17 вересня Андрій Садовий повідомив про виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті та показав його на відео. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, розслідування триває.

Як спецслужби використовували прослуховування у "Справі Міндіча"?