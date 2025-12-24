Хто міг встановити "прослушку" в кабінеті Садового: мер Львова розкрив деталі інциденту
- Андрій Садовий повідомив, що пристрій для прослуховування в його кабінеті було виявлено без судових дозволів.
- СБУ розпочала кримінальне провадження щодо незаконного використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації.
Після гучної заяви про виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті мер Львова Андрій Садовий розповів нові деталі цієї справи. Він наголосив, що восени 2025 року жодних судових дозволів на встановлення "прослушки" не було.
Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю "Liga.net", передає 24 Канал.
Що відомо про "прослушку" у кабінеті Садового?
За словами Садового, наразі немає підтверджень, хто саме міг встановити пристрій. Він також зазначив, що подібну техніку нещодавно виявили у керівника Шевченківської райадміністрації Львова.
Він додав, що для законного прослуховування потрібні аргументи та рішення суду. Водночас за наявною у нього інформацією – таких дозволів видано не було.
Коментуючи, чи почувається він у безпеці після виявлення пристрою та на тлі резонансних убивств у Львові, Садовий зазначив, що в його житті вже було чимало "небезпечних епізодів". Він нагадав про "стрілянину по будинку з гранатомета", підкинуті на подвір’я гранати та напади на нього просто на вулиці.
Всі ми ходимо під Богом. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей,
– резюмував Садовий.
Нагадаємо! 17 вересня Андрій Садовий повідомив про виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті та показав його на відео. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, розслідування триває.
Як спецслужби використовували прослуховування у "Справі Міндіча"?
На початку листопада НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетичному секторі під керівництвом "Карлсона", який відмивав гроші через "пральню". У записах фігурують голоси бізнесмена Тимура Міндіча, та тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, які обговорювали хабарі та безпеку схеми.
У Міндіча щодня перевіряли наявність прослуховування та застосовували шумозаглушення, проте контакти та переговори все ж були задокументовані НАБУ та САП.
Під час розмов з Олександром Цукерманом використовувались шумозаглушувальні пристрої, однак ключові розмови були задокументовані правоохоронцями.