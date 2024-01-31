Продуктивний місяць: Садовий відповів, скільки дронів Львів передав ЗСУ у січні

Андрій Садовий 31 січня розповів, як Львів упродовж місяця допомагав ЗСУ. Зокрема, захисникам передали майже тисячу дронів та БпЛА.

Мер наголосив, що січень для Львова видався продуктивним. Місто активно допомагало ЗСУ.

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Січень у Львові видався продуктивним. Майже тисяча дронів та БПЛА. Загалом підтримали армію на 58 мільйонів. У лютому днів менше, але допомоги має бути ще більше,

– наголосив Садовий.

Нідерланди виділяють Україну ще 122 мільйони євро

Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, нам активно допомагають Нідерланди. У січні 2024 року стало відомо, що країна виділить на потреби Україні ще 122 мільйони євро. З них 87 мільйонів євро виділять на покупку артилерійських снарядів.

Окрім того, ще 25 мільйонів спрямують у Міжнародний фонд для України. Ці гроші витратять на покупку обладнання. Кайса Оллонгрен – пані міністр оборони Нідерландів – наголосив, що потрібно підтримати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Оллонгрен додала: дуже важливо показати підтримку Україні саме зараз. Політикиня зауважила, що борються за свою країну і за європейські цінності.