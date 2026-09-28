Садовий публічно звернувся до Петра Порошенка: у чому причина

29 вересня Львівська районна рада може розглянути питання, яке потенційно відкриє шлях до масштабної житлової забудови в селі Сокільники поруч із Львівським аеропортом. Через Андрій Садовий публічно звернувся до Петра Порошенка.

Своє звернення міський голова Львова опублікував у соцмережах.

До чого Садовий закликав Порошенко?

Садовий пояснив, що фракція "Європейської Солідарності" має значне представництво в районній раді. Саме тому він звернувся до Порошенка з проханням особисто втрутитися в ситуацію та вплинути на позицію своєї політичної сили.

Мер наголосив, що Львівський аеропорт є стратегічною інфраструктурою держави.

На його думку, після завершення війни Україні буде потрібен потужний міжнародний аеропорт, вантажний хаб та можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини.

Міський голова застеріг, що якщо зараз віддати ці землі під багатоповерхову забудову, у майбутньому повернути їх для потреб аеропорту буде складно.

Садовий закликав Порошенка не допустити рішення, яке, за його словами, може зашкодити державним інтересам і обмежити можливості для розвитку Львівського аеропорту.

Нагадаємо, ще у квітні Львівська ОВА підписала меморандум з аеропортом і владою Сокільників щодо забудови території поблизу летовища.

Садовий виступив проти такого рішення. Мер розповідав, що звертався з цього приводу до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, РНБО та профільних міністрів, однак результату поки не було.