Садовий: Головне, щоб новий парламент займався модернізацією країни

Українська політика повинна еволюціонувати в напрямі скорочення кількості партій. І ці 3-5 партій повинні мати досвід і чітку ідеологію, які сприятимуть успішній роботі щодо розвитку країни. Але вже в наступному парламенті можна створити потужне демократичне об'єднання, що стане предвісником змін.

Таку позицію висловив міський голова Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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За його словами, має бути 3-4-5 партій з досвідом і чіткою ідеологією, і українська політика рухається у цьому напрямі.

Я переконаний, що в парламенті буде потужне демократичне об'єднання, що стане предвісником змін,

– сказав Садовий.

Він нагадав, що ще в 2014 році "Самопоміч" не брала до списку, щоб балотуватися до Верховної Ради, колишніх депутатів чи колишніх міністрів. І зараз у списку на вибори 2019 року – 90% є новими людьми для парламенту, але відомими у своїх сферах. Це унікальне поєднання досвіду і молодості. "Людський потенціал – питання номер один для мене", – наголосив Садовий.

Зверніть увагу: "Самопоміч" назвала своїх кандидатів у мажоритарних округах.



Також "Самопоміч" іде на парламентські вибори як самостійна політична сила і відомо, хто увійшов до списку партії.

Щодо об'єднання демократичних сил лідер Самопомочі" також зазначив: "Ми спробуємо визначити єдиного кандидата на кожному окрузі від демократичних сил. Цього не лише ми хочемо. Цього люди хочуть".

Новий парламент повинен розв'язувати питання модернізації країни. У новому парламенті демократичні сили будуть мати більшість. Я в це вірю. І ми там будемо, бо ми потрібні для української держави,

– підсумував Андрій Садовий.

Що відомо про "Самопоміч"? Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк.



Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності.



Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. Більшість списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До слова, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.