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      Садовий: Харків і Одесу мають представляти не Добкін і Ківалов, а проукраїнські активісти

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      Садовий: Харків і Одесу мають представляти не Добкін і Ківалов, а проукраїнські активісти

      Лідер "Самопомочі" і міський голова Львова Андрій Садовий наголошує, що Одесу та Харків у наступному парламенті мають проукраїнські активісти, а не такі одіозні особистості, як голова Харківської ОДА часів Януковича Михайло Добкін і голова ЦВК під час сфальсифікованих виборів президента 2014 року Сергій Ківалов.

      Андрій Садовий, представляючи першу п’ятірку свої політсили у ефірі програми "Свобода слова", навів приклад другого номеру списку, під яким йде одеська активістка Ольга Квасницька. Саме вона організувала в місті потужну опозицію меру Генадію Труханову та, зокрема, бореться проти незаконних забудов.

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      Водночас четвертою у списку "Самопомочі" значиться харківська волонтерка Тетяна Бідняк, що є організатором найбільшого в місті руху на підтримку української армії.

      За словами Садового, сепаратизм в цих містах було зупинено саме завдяки таким людям і саме вони повинні представляти схід і південь у наступній Верховній Раді.

      Самопоміч, партія, вибори, Верховна Рада, список
      Перша п'ятірка партії "Самопоміч" на виборах до Ради: інфографіка 24 каналу

      Що відомо про "Самопоміч"?Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк.

      Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності.

      Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. Більшість списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До слова, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Новини Харкова Новини Одеси Парламентські вибори 2019
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