Садовий: Обміняти Медведчука на полонених – пропозиція, актуальна й досі
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував інформацію про те, що Печерський суд зобов'язав ГПУ відкрити проти нього справу – за позовом Медведчука.
Повідомлення про те, що суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити справу проти Садового за позовом Медведчука оприлюднила пресслужба "Опозиційної платформи – За життя" 26 листопада, пише Інтерфакс-Україна.
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У позові одного з лідерів ОПЗЖ щодо міського голови Львова мовиться про заяву останнього про те, що Медведчука варто обміняти на українських бранців Кремля.
Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. Моя пропозиція актуальна досі,
– написав Садовий у фейсбуці.
"Символічно, що це рішення прийняли 21 листопада, в день початку Революції Гідності. Саме 21 листопада мені вручили підозру. Цікавий збіг. Я от думаю, а вся ця нечисть не знає інших дат?" – цікавиться міський голова Львова.
Нагадаємо, Андрій Садовий 4 грудня 2018 року розмістив у ютубі відеоролик із закликом обміняти Медведчука на українських моряків, яких полонила Росія.