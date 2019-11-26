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      Садовий: Обміняти Медведчука на полонених – пропозиція, актуальна й досі

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      Андрій Садовий, міський голова Львова / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував інформацію про те, що Печерський суд зобов'язав ГПУ відкрити проти нього справу – за позовом Медведчука.

      Повідомлення про те, що суд зобов'язав Генпрокуратуру відкрити справу проти Садового за позовом Медведчука оприлюднила пресслужба "Опозиційної платформи – За життя" 26 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

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      У позові одного з лідерів ОПЗЖ щодо міського голови Львова мовиться про заяву останнього про те, що Медведчука варто обміняти на українських бранців Кремля.

      Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. Моя пропозиція актуальна досі,
      – написав Садовий у фейсбуці.

      "Символічно, що це рішення прийняли 21 листопада, в день початку Революції Гідності. Саме 21 листопада мені вручили підозру. Цікавий збіг. Я от думаю, а вся ця нечисть не знає інших дат?" – цікавиться міський голова Львова.

      Нагадаємо, Андрій Садовий 4 грудня 2018 року розмістив у ютубі відеоролик із закликом обміняти Медведчука на українських моряків, яких полонила Росія.

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      сьогодні
      9523
      Автор: Северин Трач
      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини Львова Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя Печерський суд Києва
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