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      Садовий розповів, чи готова "Самопоміч" створювати коаліцію зі "Слугою народу"

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Лідер партії "Об’єднання "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий заявив, що аби вирішити, чи створювати в майбутньому парламенті коаліцію зі "Слугою народу", треба подивитися, якими будуть наступні кадрові рішення.

      "Тому що для мене особливо є дуже важливим, хто буде міністром оборони, керівником Служби безпеки, який буде обраний вектор через кадри, які призначаються", – заявив Садовий у прямому ефірі програми "Право на владу".

      Дізнайтеся, кого "Самопоміч" висуває в депутати на мажоритарних округах

      Я дуже хочу успіху для країни, дуже хочу бути корисним, але це все робитиметься через людей. Покажіть людей. Людей з "Самопомочі" ви бачили і бачите. Ми не шукали в останній день, ми їх маємо. Вони прийшли серйозний відбір, а інші партії набирають за 1 секунду,
      – зауважив лідер "Самопомочі".

      Садовий також розповів, що його політсила висуває своїх кандидатів у народні депутати у 70-ти мажоритарних округах. І "Самопоміч" хоче розділити ці округи з кандидатами від партій "Голос" Святослава Вакарчука та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "знайти порозуміння, щоб була перемога".

      7 червня Садовий вже заявляв, що "Самопоміч" домовиться з демократичними силами "Голос" та "Сила людей", щоб вони разом виставили єдиних кандидатів на мажоритарних округах.

      Ми не можемо там виставляти кожен по одному кандидату, бо це дурість. Потрібно дивитися, бо якщо є фахова людина на округу, то її потрібно підтримати. Я розумію, що в цьому є інтереси кожної партії, але має бути здоровий глузд,
      – сказав мер Львова.

      Керівниця передвиборчого штабу партії "Голос" Юлія Клименко підтвердила, що партії ведуть постійні переговори зі всіма демократичними силами.

      Дізнайтеся, хто увійшов до виборчого списку партії "Самопоміч"

      Перша п'ятірка виборчого списку партії "Самопоміч":

      Самопоміч список партії парламентські вибори Верховна Рада Садовий

      Що відомо про партію "Самопоміч"? Лідер політсили – Андрій Садовий, голова фракції у Верховній Раді – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Тож що три порядкові номери списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Новини України Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Новини Львова Коаліція Слуга народу Верховна Рада Партія Голос Громадянська позиція Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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