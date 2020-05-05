Садовий розповів, чи планують створювати партію мерів

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі немає серйозних розмов щодо створення партії мерів. Однак він не виключає, що така політсила може з'явитися, якщо буде тиск від центральної влади.

Позиція Садового про створення партії мерів

Інформацію про створення партії мерів Андрій Садовий назвав чутками, які звучать вже років 15, передає ТСН.

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"Якихось серйозних, фундаментальних розмов, зокрема про створення партії мерів, на сьогодні поки немає. Але, звичайно, якщо влада вирішить задавити, то буде спротив", – наголосив він.

За словами Садового, партії повинні об'єднуватися на принципах ідеології, а не на професійних принципах. Наразі в Україні є асоціація міст, і їх очільники комунікують між собою.

Мери між собою обурюються, ці розмови є гострі. Ви ж бачите, що мери на передовій зараз. Насправді, держава не має жодної можливості допомагати, тому міські голови використовують свої ресурси. Через це деколи з'являються емоції, гострі висловлювання,

– додав мер Львова.

На запитання, чи стане Садовий членом партії мерів, якщо вона все ж з'явиться, він нагадав, що наразі є членом партії "Самопоміч". А бути одночасно у двох партіях – не можна. Також він відзначив, що сумнівається у створенні такої партії мерів в Україні, адже міські голови часто залежні від центральної влади. Окрім того, "багато мерів є в тих чи інших партіях, а якщо спробувати це все з'єднати – буде складна конструкція".

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Що каже Кличко про створення партії мерів

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що мери створять свою окрему партію і підуть з нею на вибори восени 2020 року. Таку думку він висловив в ефірі програми "Свобода слова".

"Багато місцевих, локальних партій, які перебувають у різних регіонах, очолюють лідери місцевих громад, мери міст. Ці партії зараз працюють у системі місцевого самоврядування, вони не є великими. Не таємниця, що в Раді наразі ідуть розмови, щоб обмежити участь цих маленьких партій у місцевих виборах, і щоб усі їх представники, мери пішли балотуватися від тих сил, які сьогодні представлені в парламенті", – сказав Кличко.

За його словами, через це мери обговорюють можливість створення своєї партії, завдяки чому будуть презентовані у політиці як представники місцевого самоврядування.

У цьому напрямку мери розмовляють між собою і кажуть: а якщо ми не хочемо приєднуватися до одної чи іншої партії, ми можемо бути презентовані. І це презентація місцевого самоврядування, тих людей, які працюють кожного дня з мешканцями міст, селищ, сіл... Тому що ми зараз говоримо про вибори місцеві, які будуть проходити в жовтні,

– відзначив Кличко.

Чому з'явилися чутки про створення партії мерів? Розмови про створення так званої партії мерів в Україні з'явилися після публікації "Дзеркала тижня", в якій ішлося про нібито початок відповідних перемовин міських голів.



Зокрема, за даними журналістів, 29 квітня за ініціативи Кличка в режимі суперсекретності відбулася перша онлайн конференція щодо створення загальнонаціональної партії мерів. Участь у ній взяв мер Дніпра Борис Філатов, люди Гройсмана і мери інших великих міст (однак поки їх прізвища невідомі).