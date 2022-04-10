"Сафарі на українців": так російські загарбники називають війну в Україні
Джерело:СБУ
Росіяни свідомо чинять свої звірства в Україні та вірять, що українці такі ж нелюди, як і рашисти. Але їхня думка різко змінюється, коли вони потрапляють у полон.
СБУ опублікувала відео, на якому російський військовополонений каже, що був впевнений, що з ним "сделают что-то невероятное: уши отрежут, пальцы".
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"Сафарі на українців"
Полонений закликає росіян не їхати на "Сафарі на українців". Саме так окупанти називають війну в Україні. Він рекомендує їм одуматись, не вестись на російську пропаганду та залишатися вдома, навіть якщо це буде загрожувати в’язницею.
Краще відсидіти у в’язниці, ніж займатись тими страшними речима, які я тут побачив – мародерство, вбиті жінки, діти від бомб РФ. Зберіться разом, створіть групу і спробуйте дати відсіч цим людям, які вас сюди змушують їхати,
– каже полонений.
Розірвало шаблони лейтенанта ставлення військових ЗСУ. На відео він каже, що його нагодували, напоїли і ставляться добре.
Нічого погано я тут не бачив. Ніяких нацистів і людей, які тільки й мріють про те, щоб вбивати росіян чи утискати російську мову. Навпаки, зі мною тільки й російською розмовляють,
– заявив він.
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