Сакральна ціль росіян – утримання Каховського водосховища, – військовий експерт

Російські окупанти надалі намагаються завдати нашим військам удару на різних напрямках. У Херсонській області росіяни прикриті природним бар'єром – річкою Дніпро.

Тому поки бої продовжуватимуться. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

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Каховське водосховище потрібне окупантам як картинка

"Треба розуміти, що для росіян є важливою, сакральною ціллю – утримання каскаду Каховського водосховища", – наголосив Грабський.

Окупанти "показують" водойму як доступ дніпровської води у Крим. Хоча й всі розуміють, що жодна вода не може піти в окупований півострів, тому що сама інфраструктура Північнокримського каналу зруйнована.

Натомість для них це дуже важлива картинка. Тому вони намагатимуться стримувати наші війська і утримувати "коридор",

– пояснив військовий експерт.

ЗСУ повинні повністю знищити окупантів на правому березі

Дуже важливою зараз, як зауважив Грабський, є ситуація на правобережжі Дніпра, де ЗСУ успішно відтіснили противника від Миколаєва. Українські захисники продовжують відтісняти ворога і від Херсона, де ведуть бої на околицях.

"Наша задача – повністю знищити угруповання противника на правому березі. Натомість потрібно розуміти, що боротьба на лівобережній Україні має певні складнощі, зокрема через специфіку географії", – пояснив експерт.

За його словами, передислокувати наші підрозділи у великій кількості на лівобережжя досить складно.

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