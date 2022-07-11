На Салтівці у Харкові чутно вибухи: тривоги не оголошували

У Харкові знову пролунали вибухи. Цього разу ворог знову вдарив по Салтівці.

Цей район окупанти атакують постійно. Цього разу вибухи пролунали орієнтовно о 22 годині 11 липня.

Зауважте Житловий будинок, школа, ТЦ: окупанти цинічно били по мирних об'єктах Харкова

Окупанти атакували Салтівку

На Салтівці чутно вибухи,

– повідомили у ЗМІ.

Станом на 22:09 11 липня влада не писала деталі про вибухи.

Влада пояснювала, як у місті спрацьовують сирени

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що у місті зафіксувати загрозу артилерійського обстрілу значно складніше. Відомо, що ці снаряди окупанти запускають з порівняно недалеких відстаней.

Інколи під час ворожих артилерійських обстрілів повітряна тривога лунає вже після перших вибухів. Буває, що розвідка встигає зреагувати на загрозу, тому сирени звучать вчасно,

– мовиться у повідомленні.

Варто пригадати, що на сирену однаково треба реагувати, адже це може врятувати життя.

Коротко про атаку на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти 11 липня знову атакували місто. Вони вкотре били по цивільній інфраструктурі.

росіяни пошкодили школу, шиномонтаж. Відомо, що вороги вщент знищили житловий будинок. Також пошкодили автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.

На жали, внаслідок атаки 11 липня загинули 3 людей, ще 31 – отримала поранення. Через атаку припиняло працювати Салтівське метро.

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