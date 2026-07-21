Саме Драпатий був командиром екіпажу БМП-2, який прорвався в Маріуполь у 2014

Михайло Драпатий, який невдовзі офіційно стане новим головкомом ЗСУ, увійшов в історію завдяки легендарному прориву в Маріуполь на БМП-2. Цей момент стався під час боїв за місто у 2014-му.

Відео прориву наразі активно поширюють у медіа.

Що відомо про прорив у Маріуполі у 2014-му?

Кадри цього сміливого маневру, що відбувся 12 років тому, облетіли весь світ. На той момент Михайло Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади.

Під час операції його підрозділ зіткнувся із сепаратистськими барикадами, які перекривали шлях. Попри складну ситуацію, Драпатий ухвалив рішення не зупинятися і йти на штурм.

Українська БМП-2 прорвалася до Маріуполя: дивіться відео

Через кілька років в інтерв'ю "Армія FM" генерал розповідав, що механік-водій доповів йому про барикади заввишки понад метр і запитав, як діяти далі. У відповідь Драпатий наказав брати перешкоду штурмом.

Саме цей момент і став основою для відео, яке набуло широкого розголосу. "Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більш ніж метр у висоту, питав, що робити, а я сказав, що беремо штурмом. Це відео облетіло весь світ", – згадував Драпатий.

Однак це було не єдиним тодішнім бойовим досягненням Драпатого. Після Маріуполя 1-й та 2-й батальйони 72-ї бригади вирушили вздовж кордону з Росією, щоб зачистити територію та не допустити проникнення нових сил противника. Згодом українські військові опинилися під масованими обстрілами з "Градів" та "Ураганів" і фактично потрапили в оточення. Через нестачу боєприпасів, знищену техніку та відсутність підкріплення підрозділи почали самостійний прорив.

Михайло Драпатий не став чекати на "зелений коридор" і організував вихід військових із району Ізвариного та Червонопартизанська. 5 серпня 2014 року його група змогла вийти із "Ізваринського котла", подолавши загалом понад 160 кілометрів.