Саме тут вантажать крадене українське зерно: у порту Азов була потужна пожежа – яскраві відео

У порту Азов у Ростові горів зерновий термінал. Росіяни стверджують, що пожежу вже загасили, проте вона була досить сильною. 24 Канал зібрав, що відомо про це.

Україна потроху встановлює, які кораблі крадуть наше зерно. Відомі й схеми, як це робиться: росіяни пишуть у документах, що зерно нібито їхнє, а також виключають транспондери, коли йдуть у порти для завантаження краденого. Та їхні судна видає осадка.

До теми Від Ізраїля до Лівану․ Як Росія розпродає мільйони тонн краденого українського зерна

Що відомо про пожежу в порту в Ростовській області

Саме через цей термінал вантажиться більшість краденого українського зерна. Чекаємо на версію про технічну несправність. То міст залізничний раптом під атакою судна. То зерновий термінал. Просто збіг в одному порту,

– покепкував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Пожежа в порту Азов у Ростові: дивіться відео

Помітно, що над кораблями підіймаються величезні клуби диму.

Росіяни твердять, що зайнялася транспортна стрічка, а саму пожежу вже загасили. Втім, про наслідки не повідомляють.

На одному з роликів чути, як називають охоплений пожежею об'єкт, – це Азовський портовий елеватор. Також помітно і назву об'єкту.

Горить Азовський портовий елеватор: дивіться відео

Українські користувачі вже зауважили, що це карма за спалене зерно в одеських портах.

Де розташований порт Азов, який горів: показуємо на карті

Порт Азов важливий для окупантів

Він є одним із найстаріших на півдні Росії. Це ворота у внутрішню водну транспортну систему, пафосно сказано в російському сегменті Вікіпедії.

Ця система проходить через Волго-Донський канал далі до Каспійського моря і через річку Волгу та систему північних річок, Волго-Балтійський та Біломорканал з'єднується з Балтійським та Білим морями.

"Це дуже зручний водний шлях до промислових центрів, які розташовані в європейській частині Росії, що зв'язує внутрішні водні шляхи Росії через Азовське море з Чорним та Середземним морями", – сказано там.

В окупантів проблеми, але вони відкривають нові ринки для збуту краденого зерна

У квітні в Ростові вже була пожежа на зерновому терміналі. А 10 травня в окупованому Маріуполі горів термінал із зерном.

27 травня Росія вперше відвантажила зернове судно в окупованому Севастополі до Венесуели. Таким чином загарбники намагаються узаконити торговельні шляхи з окупованих українських територій зі своїми міжнародними партнерами.

Тим часом у самій Росії загинули посіви через травневі заморозки – 20 мільйонів тонн урожаю. Це сталося в низці чорноземних регіонів, яких там небагато. Тож тепер введуть режим надзвичайної ситуації. Скільки він триватиме – невідомо.