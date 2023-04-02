Самі себе винищать, – Суббота прокоментував інцидент з вагнерівцем, який вбив жінку у відпустці

Напередодні мережу сколихнула історія мобілізованого в'язня з ПВК "Вагнер", який воював в Україні, а потім – вбив жінку під час відпустки у Росії. Цікаво, що проти злочинця не відкрили кримінальну справу.

Вся ця історія – якийсь нонсенс. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу сказав психолог, психотерапевт Спартак Суббота.

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Нація, яка винищить сама себе

Йдеться про Ігоря Россомахіна – в'язня, який потрапив у колонію суворого режиму через вбивство. Потім він підписав контракт з ПВК "Вагнер" і поїхав воювати в Україну. Через деякий час його відправили у відпустку додому, де він встиг скоїти чергове вбивство. Ймовірно, жертва його "спровокувала", зважаючи на риторику росіян.

Якщо є вільна людина або країна, вона провокує більш агресивне бидло цією своєю свободою. Як Україна спровокувала Росію. На їхню думку, це так і працює,

– стверджує психотерапевт.

Це могло б стати аргументом у суді, але його не буде. Коли мешканці села, в якому це сталося, звернулися до міліції, щоб вжили заходів, їм сказали: "А навіщо? Йому все одно скоро повертатися на фронт".

Насправді дуже сумна історія для людей, які не розуміють, що відбувається. Вони просто звільняють вбивць, і вони по колу вбивають своїх, потім приїжджають і намагаються вбити наших. Для мене – це якийсь нонсенс,

– зауважив Спартак Суббота.

В Росії відбувається звичайнісіньке самовинищення, говорить психолог, але для нас це не є погано. "Я не знаю випадків винищення без колонізаторів, тому росіяни будуть першими", – підсумував Суббота.

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