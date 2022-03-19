"Сами-себя поху*ли": окупанти продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною

В російських окупантів в Україні є лише три варіанти: загинути, здатися в полон або втекти назад до себе в Росію. Правда, для третього варіанту доводиться самостійно калічити себе.

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову загарбника зі своєю родиною. Цього разу той скаржився, що росіяни самі стріляють в себе, щоб потрапити в лікарню. І таким чином не лише уникнути бою з українською армією, але й загалом вижити. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води та зброї.

Важливо Окупанти цинічно вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб їх плутали з росіянами

"Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", – скаржиться окупант.

Дружина загарбника радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати.

Варто додати, що це не перший такий зафіксований випадок. До цього ще один окупант дзвонив додому та розповідав, що вони шукають "українські патрони", щоб отримати поранення та не воювати.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною з порадою отримати травму