Самі собі руйнівники: у Росії розбився вертоліт Мі-8, є загиблий і поранені

У Росії останнім часом виникає все більше проблем із технікою, яка літає. За тиждень країна-окупантка втратила вже три гелікоптери на своїй же території.

У неділю, 1 травня, розбився вертоліт Мі-8. Трапилося це в місті Могоча в Забайкальському краю, повідомляють тамтешні видання.

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Вертоліт заходив на посадку на аеродромі, а після цього з невідомих поки причин впав. Після такого жорсткого приземлення виникла пожежа. У підсумку вертоліт згорів повністю і тепер відновленню не підлягає.

Точно відомо, що загинула щонайменше одна особа. Кількість травмованих різниться: від п'яти до шести. Загалом на борту перебували 15 людей.

Поки точна причина падіння гелікоптера невідома. Серед версій – помилка екіпажу або відмова техніки. Їх розглядають як пріоритетні.

Відео пожежі після падіння гелікоптера в Росії 1 травня

Вертольотопадіння на Росії

Це падіння гелікоптера – вже другий випадок втрати авіаційної техніки у Росії за менш як тиждень. Перед тим 28 квітня під час навчань в Саратовській області зіштовхнулися два військові гвинтокрили. Екіпаж одного з них загинув повністю.

Та ще більше гелікоптерів Росія втратила за два місяці війни проти України. Станом на 1 травня кількість знищених вертольотів ворога – 155 одиниць.