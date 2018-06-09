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Самі побачать, наскільки все жахливо, – євродепутат фанам, які таки їдуть в Росію на ЧС-2018

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Депутат Європарламенту Ребекка Хармс переконана, що, вибравши Росію та Катар для проведення ЧС-2018 та ЧС-2022 відповідно, ФІФА припустилась неабиякої помилки.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії вже 14 червня. Низка світових лідерів закликали до відкритого бойкоту світової першості.

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МЗС України застерігає українців від поїздок на "мундіаль" до Росії, а МЗС Польщі попереджає своїх громадян, що під час ЧС-2018 є загроза терактів.

Депутат Європарламенту, співголова парламентської асамблеї "ЄВРОНЕСТ" Ребекка Хармс вважає, що фанати футболу, які все-таки поїдуть в Російську Федерацію на Чемпіонат світу, на власні очі переконаються, наскільки жахлива в Росії ситуація з правами людини.

Я думаю, ФІФА показала неповагу до прав людини, вибравши Росію і Катар як країни-господарки Чемпіонатів світу з футболу,
– заявила вона під час міжпарламентської конференції у Києві.

Євродепутатка згадала, що напередодні організація з прав людини російського "Меморіалу" презентувала список політв’язнів, які перебувають у Росії, серед них і кількадесят українців.

"У цьому списку 158 прізвищ, і ми опублікували цей список, щоб показати, яка жахлива ситуація з правами людини сьогодні в Росії. Ми сподіваємося, що ті люди, які люблять футбол, фани з Європи, які поїдуть на цей Чемпіонат світу в Росію, використовують можливість дізнатися про погану ситуацію з правами людини і забутих ув'язнених в російському ГУЛАГу", – наголосила Ребекка Хармс.

7 червня депутатам Верховної Ради України не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

 

 

Теги: Новини України Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Європарламент Новини політики
Джерело: 24 Канал
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