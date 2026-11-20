Питання війни в Україні не опинилося за бортом тристоронніх переговорів на саміті АТЕС. Однак варто розуміти, що ніхто там не захищатиме позицію України.

Про це 24 Каналу розповів провідний науковий співробітник Інституту історії НАН України Володимир Головко. За його словами, ніхто не збирався тиснути на Путіна, аби він припиняв війну в Україні. А вже після завершення саміту ЗМІ повідомляли, що Трамп висловив сумніви в доцільності подальшої військової допомоги для України з боку Європи.

Що кожна зі сторін отримала від цього саміту?

Як наголосив Головко, найбільший піар від саміту отримала саме Росія. Диктатор Путін хотів продемонструвати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції.

Ось це був "дух Анкориджа". Тепер їхня пропаганда кожного дня буде нагадувати про цей саміт та розповідати, яка це історична подія і так далі,

– зазначив Головко.

Які результати від саміту АТЕС, де зустрілися Трамп, Сі та Путін: дивіться відео 24 Каналу

Дональд Трамп продемонстрував, що він перебуває "в грі" після поразки на проміжних виборах до Конгресу. Йому важливо було показати, що він досі має значну владу.

При цьому Китай почуває себе найбільш впевнено. Вони тишком-нишком стають якщо не першою, то вже не другою країною у світі,

– підкреслив Головко.

Додамо, президент США Дональд Трамп під час саміту АТЕС заявив, що російський диктатор Путін був розлючений на Володимира Зеленського. Так він відреагував на удари по Кримському мосту.