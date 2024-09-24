Союзники України хочуть зв’язатися з Путіним: Bloomberg розкрило деталі

Союзники України наразі розглядають ймовірність того, аби зв'язатися з російським диктатором Владіміром Путіним. Причиною є відсутність ознак готовності Москви до закінчення війни в України.

Радше за все це планують зробити перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії. Про це пише видання Bloomberg.

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Союзники України планують зв’язатися з Путіним

Як розповіли джерела Bloomberg, союзники нашої держави обговорюють можливість зв’язатися з Путіним безпосередньо перед зустріччю G20 у Бразилії, у зв'язку з тим, що наразі немає ознак, що Росія планує відступати у війні з Україною.

Водночас зазначається, що на Заході намагаються знизити очікування стосовно плану перемоги, який український президент Володимир Зеленський представить у США. Вони вважають, що він не принесе "прориву" у війні з Росією.

Також, за словами співрозмовника видання, в неодноразово анонсованому плані нібито немає "справжніх сюрпризів і він кардинально не змінює ситуацію". Інший посадовець назвав план "списком бажань".

Як зазначає Bloomberg, один із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з Кремлем. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Володимир Зеленський або хтось із партнерів.

Водночас американські посадовці намагаються знизити очікування стосовно схвалення запиту України на використання американських ракет дальньої дії для ударів по цілях вглиб території країни-агресорки.

До слова, раніше Володимир Зеленський коментував наміри Бразилії запросити Путіна на саміт, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро у листопаді.