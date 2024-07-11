Є приємний сюрприз: які важливі для України рішення ухвалені на саміті НАТО

Вашингтонський саміт НАТО добігатиме свого кінця. Втім для України вже є низка гарних новин. Зокрема, у питаннях передачі озброєння та політичних домовленостях.

Україна отримала запевнення щодо свого майбутнього вступу до НАТО, що є дуже важливим політичним рішенням. Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу проаналізував найважливіші події для України в межах саміту.

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Головні рішення саміту

У Вашингтоні минули два дні ювілейного саміту НАТО. Ключові заяви від наших партнерів уже прозвучали.

Саміт пройшов, як і планувалося, без сенсації. Але приємним сюрпризом стало те, що всі учасники погодилися підтримати у заключній резолюції фразу про "невідворотний вступ України в НАТО". Щодо слова "безповоротно" були непорозуміння. Зокрема, президент Байден ще до 8 липня не хотів, аби воно було в резолюції,

– зауважив Юрій Романюк.

Втім масований російський обстріл 8 липня, внаслідок якої було серйозно уражено дитячу лікарню "Охматдит", лідер США, ймовірно, змінив свою думку. Було зрозуміло, що на саміті Україна не отримає запрошення для вступу в Альянс, втім в усьому іншому країни ухвалили позитивні рішення для України. Зокрема, сторони ратифікували угоду про виділення 40 мільярдів євро на 2025 рік для України.

"Також у Німеччині створять нове командування, яке перебирає на себе функції навчань, логістики та підготовку українських військ. Це відбулося через пересторогу, що у США до влади може прийти Дональд Трамп, який вставлятиме палки у колеса. Через те робота місія може бути просто заблокованою. Тому її виводять з-під опіки Сполучених Штатів", – зазначив Романюк.

Крім того, на саміті ухвалили остаточне рішення про нового спеціального представника, який виконуватиме функції координатора взаємодії НАТО з високопоставленими українськими чиновниками.

Зброя для України

На саміті не оминули тему озброєння для України. Зокрема, чимало говорили про підсилення української ППО. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на саміті ухвалили рішення про найпотужніше одночасне зміцнення ППО. Так, Україна отримає ще 5 установок Patriot, щодо інших – продовжуються перемовини.

Важливо, що Японія та Південна Корея, у яких є дуже потужні військово-промислові комплекси, можуть постачати напрямку Україні свою зброю та боєприпаси або через країн-посередників. Головне, щоб президент Південної Кореї не блокував цей дозвіл. Думаю, це рішення також прийняте,

– наголосив Романюк.

До того ж важливим є уточнення, що Велика Британія та Франція не встановлювала жодних обмежень на удари своїми ракетами Storm Shadow/SCALP вглиб Росії. Якщо, звісно, їх використовують в межах міжнародного права та застосовують виключно по військових об'єктах.

Водночас США досі не зняли заборону на використання свого озброєння по території Росії, більшій ніж 100 кілометрів.