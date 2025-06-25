Трамп, Мерц, Рютте і не тільки: з ким зустрінеться Зеленський під час саміту НАТО
- Президент Зеленський прибув до Гааги для двосторонніх переговорів з Трампом, генсеком НАТО та лідерами E5
- Також заплановані зустрічі з канцлером Німеччини, прем'єром Нової Зеландії та країнами "нормандської п'ятірки".
Президент Зеленський 25 червня прибув до Гааги, де проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами. Перемовини заплановані з Дональдом Трампом та іншими політиками.
Водночас декілька зустрічей вже відбулися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".
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З ким планує зустрітися Зеленський на полях саміту НАТО
Зустріч Трампа та Зеленського пройде після закінчення засідання лідерів НАТО, яке триватиме 2,5 години. Попередньо, на початку обидва президенти зроблять заяви у присутності ЗМІ.
Також глава України має зустрітися із генсеком НАТО Марком Рютте та лідерами формату E5, тобто "коаліції рішучих" – Німеччини, Британії, Франції, Італії та Польщі.
Також заплановані переговори з країнами "нормандської п'ятірки" – Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.
Окрім того, має відбутися окремі зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.
Тим часом переговори уже відбулися з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, керівництвом ЄС та секретаріатом НАТО.