Пролунали правильні заяви: полковник запасу ЗСУ назвав головні підсумки саміту НАТО для України

7 – 8 липня в Анкарі проходив саміт НАТО, в рамках якого відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Саміт приніс справді позитивні новини для України.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що риторика щодо нашої країни змінилась не лише в американського президента, а й загалом серед лідерів країн, які входять в НАТО.

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Підсумки саміту НАТО для України

Державний секретар США Марко Рубіо після саміту заявив, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні бити в глиб Росії для завершення війни. Також важливо, що Реджеп Ердоган заявив про позитивне ставлення Трампа щодо передачі країні F-35, адже, зі свого боку, Туреччина повідомила про продовження підтримки нашої країни.

Сам по собі Трамп змінив риторику – це багато що означає. Зрозуміло, що часом він "коливається", але тут ми бачимо пряму підтримку. Сама риторика направлена на підтримку українського народу і водночас на тиск на противника. Мовиться про передачу нам ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Можна запускати механізми договорів з фірмами, які виготовляють вузли агрегати для PAC-3,

– наголосив Світан.

Зауважте! Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot. Україна хотіла би обмін досвідом, але це залежить від бажання японської сторони.

Світан підбив підсумки саміту НАТО: дивіться відео