Росію від цього сильно трясе: чого вдалось досягти Україні на саміті НАТО

У Гаазі відбувся саміт НАТО. Попри негативні очікування, він пройшов у позитивному для України руслі.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що НАТО швидше живий, ніж мертвий.

До теми Трамп підтвердив відданість НАТО, але для України це не обіцяє покращень, – The Telegraph

Приїзд Трампа на саміт

Романюк зазначив, що гарною звісткою для саміту стало те, що туди прилетить Трамп. Негативні ж очікування щодо саміту, як не дивно, підігрівали самі європейці. У їхніх ЗМІ виходили статті про те, що "НАТО вже не існує" або "НАТО скоро розвалиться".

Себе переламали всі європейські політики, генсек НАТО, який побудував компліментарну позицію догоджання для Трампа. Вечеря напередодні саміту була дуже позитивною, де були й Зеленський, і Трамп. Безумовно позитивною видалась і зустріч Трампа з Зеленським після саміту, що тривала понад 45 хвилин,

– зауважив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Він додав, що безумовно на цій зустрічі Україна звернулась до США щодо закупівлі зброї для України. Крім того, позитивною є й підсумкова резолюція саміту НАТО, де аж двічі згадали Україну. Зокрема, підтвердили незворотність її шляху до Альянсу.

Росія "трясеться"

За словами голови громадської організації "Україна в НАТО", найголовніше те, що ні США загалом, ні Трамп особисто не ветував резолюцію. Так само не зробив цього й Орбан, завданням якого є руйнувати шлях України до НАТО, адже таке завдання йому ставлять у Росії, й від невиконання цього Москву аж "трясе".

"Рютте підтвердив, що вступ України в НАТО є непохитним, ніхто не може його скасувати. Нас чекають там. Однак ми повинні розуміти, що це станеться після завершення гарячої фази війни. Під час війни жодну державу в НАТО не приймають", – наголосив Романюк.

Він продовжив, що також перепоною може бути й позиція Трампа. Однак президент США може її змінити, або Україні доведеться чекати, коли в США зміниться президент. Хоча за останній місяць ставлення самого Трампа до України також трохи змінилось.