Іспанія єдина виступила проти збільшення видатків на оборону: чому змінила рішення згодом

У Гаазі 24 – 25 червня відбудеться саміт НАТО. На захід прибув президент США, який вже висунув вимогу до країн-членів Альянсу.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер в ефірі розповіла, що до останнього було незрозуміло, чи буде присутній на саміті НАТО в Гаазі американський президент Дональд Трамп. Він вже поставив союзникам вимогу – погодити збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

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Іспанія зняла заперечення

Категорично проти цього виступала Іспанія, яка зараз витрачає лише 1,3% свого ВВП на оборону. Через це прем'єр-міністр країни Педро Санчес надіслав офіційного листа до Брюсселя, назвавши таку вимогу неконструктивною й нерозумною.

У відповідь Трамп виступив із критикою і заявив, що НАТО має "розібратись з Іспанією",

– сказала Андріана Кучер.

Вона додала, що, схоже, НАТО таки дійшло згоди, адже Іспанія зняла свої публічні заперечення щодо цього пункту. Так було досягнуто ключової домовленості щодо збільшення витрат на оборону країнами-членами НАТО до 5% від ВВП.

З них 3,5% – це безпосередньо оборонні витрати, ще 1,5% – опосередковані витрати, пов'язані з обороноздатністю: дороги, мости, підтримка України.

Ця формула залишатиметься чинною до 2035 року. Для України це позитивний сигнал, оскільки посилення обороноздатності Європи в такий турбулентний період означає зростання суб’єктності.