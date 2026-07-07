Україна в Анкарі підписала важливі угоди із кількома країнами

Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal. Також угоду про співробітництво було підписано з Естонією і не тільки.

Про це президент Зеленський повідомив за результатами зустрічей на полях саміту НАТО в Анкарі 7 липня. За його словами, ситуація для України на полі бою покращилася, але складною залишається ситуація з ППО та системами Patriot.

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Що відомо про підписані угоди на полях саміту НАТО?

Зеленський мав зустріч з прем'єром Нідерландів Робом Єттеном.

Домовленість з цією країною має сприяти експорту, спільному виробництву оборонної продукції, а також обміну технологіями, ідеями та бойовим досвідом.

Також було підписано угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Ця угода – це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Ми розвиватимемо спільне військове виробництво на території обох країн, зокрема важливих засобів захисту неба,

– написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Також, як повідомило Суспільне, президент України та прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен підписали угоду про розширену безпекову співпрацю.

Нагадаємо, що тим часом міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус в кулуарах саміту НАТО заявила, що Нідерланди більше не можуть надавати пряму військову допомогу Україні, бо уже на межі своїх можливостей.

Вона зазначила, що закликатиме інші країни допомогти Україні.