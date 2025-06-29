Мало хто звернув увагу, – політолог зауважив цікаву деталь щодо України на саміті НАТО

Країни НАТО погодилися збільшити видатки на оборону до 5% від ВВП. Це має позитивно вплинути на подальшу співпрацю з Україною.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. За його словами, судячи з усього, система допомоги для України з боку європейських країн НАТО буде суттєво змінюватися.

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Які результати саміту НАТО

Як наголосив Буряченко, саміт НАТО в Гаазі був дійсно успішним для Європи. Політична риторика як представників Альянсу, так і президента Володимира Зеленського багато в чому йшла крізь призму спільної розробки мілітарних можливостей.

Враховуємо сюди Білу книгу оборони ЄС, яку представила Урсула фон дер Ляєн. А також – збільшення видатків на оборону до 5%. При цьому акцент буде не просто на зброї, а на інституційних спрямованостях. Все це схоже на погоджену позицію між країнами НАТО та Україною. Це – цікава конструкція, на яку мало хто звернув увагу. Вона говорить про те, що система допомоги з боку країн НАТО для України буде змінюватися,

– сказав Буряченко.

Раніше Європа значно менше уваги приділяла безпековим питанням. У них з'явилася прогалина, яку можна заповнити разом з Україною. Тому там будуть інвестувати у розвиток спільних з нашою державою підприємств. І це відповідає інтересам України.

Додамо, президент Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на саміті НАТО. Вже відомо, про що вони говорили.