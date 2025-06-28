У Кремлі не очікували: на саміті НАТО Європа показала важливу зміну

Саміт НАТО в Гаазі став потужним сигналом для Росії. В Кремлі розраховували, що Європа і надалі буде пасивною.

Про це 24 Каналу розповів історик, політик, дипломат Роман Безсмертний. За його словами, у Кремлі не очікували, що Європа так консолідується та почне більше вкладатися в оборонно-промисловий комплекс. Це рішення сподобалося Сполученим Штатам.

До теми Навіть Трамп це зрозумів: яким є найважливіший результат саміту НАТО

Європа ухвалила сильні рішення

Як наголосив Безсмертний, президент США Дональд Трамп був задоволений результатом. Європа готова посилювати власну оборону.

Зверніть увагу на слова Трампа. Він сказав, що готувався до одного, а отримав інший результат. Так і сталося. Він вважав порушниками усі 32 країни. А проти збільшення витрат на оборону виступала лише Іспанія. Інші країни – дисципліновані,

– зазначив Безсмертний.

Своїми рішеннями Європа демонструє, що готова вкладатися у власний оборонно-промисловий комплекс. Також вони і надалі будуть підтримувати Україну.

Очевидно, що рішення Європи трошки погасять "запал" Москви. Вони є доброю відповіддю на плани, які обнадійливо розписував та хоче реалізувати Путін. Європа та НАТО показують, що в разі потреби готові жорстко відповісти Путіну,

– зазначив Безсмертний.

Додамо, усі країни НАТО погодилися наростити витрати на оборону до 5% ВВП. Це мають зробити до 2035 року. Спершу Іспанія була проти, але потім погодилася.