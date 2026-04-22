Зеленський сказав, що очікує від саміту ЄС
22 квітня, 20:06
Оновлено - 20:21, 22 квітня

Обговоримо ключові питання: Зеленський сказав, що очікує від саміту ЄС

Діана Подзігун
Основні тези
  • Зеленський очікує розгляду розблокування 90 мільярдів євро кредиту на саміті ЄС.
  • Україна розраховує на ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії та поглиблення євроінтеграції.

Завтра, 23 квітня, відбудеться саміт за участі європейських лідерів. Ключові питання, які Київ планує обговорювати – розблокування кредиту у 90 мільярдів євро та ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Які питання обговорять на саміті у ЄС?

За словами президента, ключове питання для Києва – це пакет фінансової підтримки від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро. 

Процедура розблокування вже розпочалася, втім, остаточні рішення очікуються вже завтра, 23 квітня.

Зеленський підкреслив важливість ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії, зазначивши, що вирішальним є їхня ефективність та швидкість запровадження.

Питання не в кількості пакетів, питання в їх якості, ну і в термінах,
– зауважив президент.

Він висловив сподівання щодо позитивного вирішення цього питання найближчим часом.

Також глава держави акцентував на ще одному важливому питанні – євроінтеграції України. За його словами, Київ розраховує на відкриття переговорних кластерів та поглибленні співпраці із європейськими партнерами в межах цієї теми.

Що у ЄС кажуть щодо кредиту та санкційного пакета?

  • Після відновлення пошкодженого трубопроводу "Дружба" Угорщина та Словачиина погодились підтримати кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Також вони заявили, що голосуватимуть за 20-й пакет санкцій проти Росії.

  • Водночас глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що відповідне позитивне рішення щодо позики ухвалиться вже найближчим часом.

  • Також Каллас додала, що МЗС країн ЄС "також закликали швидко просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій".