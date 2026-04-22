Обговоримо ключові питання: Зеленський сказав, що очікує від саміту ЄС
- Зеленський очікує розгляду розблокування 90 мільярдів євро кредиту на саміті ЄС.
- Україна розраховує на ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії та поглиблення євроінтеграції.
Завтра, 23 квітня, відбудеться саміт за участі європейських лідерів. Ключові питання, які Київ планує обговорювати – розблокування кредиту у 90 мільярдів євро та ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії.
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
Які питання обговорять на саміті у ЄС?
За словами президента, ключове питання для Києва – це пакет фінансової підтримки від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро.
Процедура розблокування вже розпочалася, втім, остаточні рішення очікуються вже завтра, 23 квітня.
Зеленський підкреслив важливість ухвалення 20-го санкційного пакета проти Росії, зазначивши, що вирішальним є їхня ефективність та швидкість запровадження.
Питання не в кількості пакетів, питання в їх якості, ну і в термінах,
– зауважив президент.
Він висловив сподівання щодо позитивного вирішення цього питання найближчим часом.
Також глава держави акцентував на ще одному важливому питанні – євроінтеграції України. За його словами, Київ розраховує на відкриття переговорних кластерів та поглибленні співпраці із європейськими партнерами в межах цієї теми.
Що у ЄС кажуть щодо кредиту та санкційного пакета?
Після відновлення пошкодженого трубопроводу "Дружба" Угорщина та Словачиина погодились підтримати кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Також вони заявили, що голосуватимуть за 20-й пакет санкцій проти Росії.
Водночас глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що відповідне позитивне рішення щодо позики ухвалиться вже найближчим часом.
Також Каллас додала, що МЗС країн ЄС "також закликали швидко просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій".