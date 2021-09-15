Самоізоляція не потрібна: Україна змінила правила при транзитному в'їзді

Іноземці, які транзитом в'їжджатимуть в Україну, не повинні проходити самоізоляцію. Це послаблення діє для мандрівників, які перебуватимуть на території нашої країни не більше ніж 48 годин, та нададуть цьому підтвердження.

Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів. Зміни набудуть чинності з 20 вересня.

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Послаблення стосується й осіб без громадянства. Тепер вони не повинні встановлювати додаток "Вдома".

Які правила діють

Іноземці при в'їзді в Україну повинні мати поліс страхування на витрати пов'язані з лікуванням від коронавірусу. Видати його має українська компанія. Крім того, мандрівники мають показати один з документів:

документ, який підтверджує вакцинацію однією чи двома дозами препарату, що схвалений ВООЗ;

іноземний COVID-сертифікат;

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення коронавірусу, що зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду;

довідка, яка покаже, що особа одужала від коронавірусу.

Довідку про тестування чи вакцинацію не вимагаються від дітей віком до 12 років.

Невакциновані повнолітні іноземці зобов'язані мати негативний результат тесту та встановити мобільний додаток для контролю самоізоляції "Вдома".

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