16:59
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Олександр Баунов
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину

      528
      Авиакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Положение иранцев вновь между злодеем (такой уж там режим) и жертвой (такой уж Трамп и роль Америки в третьем мире), тем более, что и погибшие в самолете – в основном иранцы, и скрывать, молчать и отнекиваться пришлось бы перед лицом своих.

      Иран признался в том, что сбил украинский самолет с собственными преимущественно соотечественниками по той же причине, по какой российская власть выпустила Ивана Голунова и вообще выпускает. Высшие слои режима не хотят нести солидарную ответственность за ошибочные решения, принятые на более низких уровнях собственной бюрократии, в данном случае военной. И спустили ответственность на самый низкий из возможных уровней – на "операторов системы ПВО". Не забыв напомнить, что ПВО было в полной и нервной боевой готовности из-за обострения, которое устроили американцы. Однако это не звучало как перекладывание вины: контекст создали США, но culpa – mea, а не чья-то еще.

      Детали: Украинский самолет в Иране сбил Корпус стражей исламской революции

      Другие страны в похожей ситуации (от США до СССР и России) предпочитали единство и защищали действия своих военных, даже Украина в 2001 году начала с этого, и выплатила компенсацию ex gratia, без формального юридического признания вины. Хотя никто из них не сбивал самолет, взлтетевший из собственного столичного аэропрта.

      Но Иран находится сейчас в той равновесной точке противостояния с США, когда немалая часть мировых симпатий на его стороне, и он не хочет терять этого шаткого равновесия. Только наблюдателю с очень специфической оптикой в происшедшем обострении Иран кажется тем, кто начал, продолжил и закономерно закончил абсолютным злодеем, сбив гражданский самолет.

      В действительности вся история про то, как не самый популярный в мире и не вызывающий безусловного доверия президент Трамп убил без предупреждения действующего генерала другой страны (и с ним еще 10 человек) на территории третьей, чтобы насолить своим соперникам по выборам, и чуть не начал этим большую войну в регионе, который и так поломан в дребезги при американском участии, принята в мире без большого восторга. Иранцы даже после своей бескровной пощечины двум американским базам в Ираке не выглядели в этой истории одномерным агрессором и злодеем.

      Но если бы сейчас иранцы принялись отрицать вину в гибели украинского самолета, если бы они начали молчать, да отнекиваться, да упираться, да валить на тех и на сех, а я что, а я ничего, я мимо проходил, да в другую сторону смотрел, да по мобильнику разговаривал, вот тут бы они злодеями и стали.

      А сейчас признание трагической ошибки возвращает утраченный было баланс. Положение иранцев вновь между злодеем (такой уж там режим) и жертвой (такой уж Трамп и роль Америки в третьем мире), тем более, что и погибшие в самолете – в основном иранцы, и скрывать, молчать и отнекиваться пришлось бы перед лицом своих, а семьи в Иране большие и трансграничные, и те, у кого дети учатся в Канаде – не последние, возможно, люди, и еще неизвестно что хуже – оттолкнуть их, или обняться с родственниками над обломками, как до того над гробом генерала Сулеймани, а нескольких стражей революций из ПВО осудить и наказать.

      Мнения, высказанные в рубрике "Блоги", передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции.

      Важно! Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой 

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
      21462
      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
      Станіслав Безушко 148
      сьогодні , 16:25 Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину
      Олександр Баунов 528
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      692
      сьогодні , 12:30 Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
      Олена Трибушна 3972
      сьогодні , 10:02 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 40500
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук