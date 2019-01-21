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      Самовивід одного з кандидатів до Антикорсуду: сьогодні мали оцінювати його доброчесність

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      Самовивід одного з кандидатів до Антикорсуду: саме сьогодні мали оцінювати його доброчесність
      Самовивід одного з кандидатів до Антикорсуду: саме сьогодні мали оцінювати його доброчесність / Фото з відкритих джерел

      Один з кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду добровільно припинив участь у конкурсі. 21 січня мали розглядати його доброчесність.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: Опубліковано список кандидатів у Вищий антикорупційний суд із сумнівною репутацією

      Відомо, що суддя Господарського суду Житомирської області Олексій Омельян припинив участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду. Його самовідвід прийняла Вища кваліфікаційна комісія.

      Цікаво, що саме 21 січня 2019 року на спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради експертів мали якраз розглядати доброчесність Олексія Омельяна. Варто додати, що він попередньо потрапив до "списку 49" кандидатів із сумнівною репутацією.

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Вища рада правосуддя Корупція Судді
      Джерело: 24 Канал
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