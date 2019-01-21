Самовывод одного из кандидатов в Антикорсуд: сегодня должны были оценивать его добродетель

Один из кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда добровольно прекратил участие в конкурсе. 21 января должны были рассматривать его добродетель.

Об этом сообщает Громадське.

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Известно, что судья Хозяйственного суда Житомирской области Алексей Омельян прекратил участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда. Его самоотвод приняла Высшая квалификационная комиссия.

Интересно, что именно 21 января 2019 года на совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета экспертов должны были как раз рассматривать добродетель Алексея Омельяна. Стоит добавить, что он предварительно попал в "список 49" кандидатов с сомнительной репутацией.

Что такое Высший антикоррупционный суд?

Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.