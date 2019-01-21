11:17
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Самовывод одного из кандидатов в Антикорсуд: сегодня должны были оценивать его добродетель

      34 Читати новину українською
      Самовывод одного из кандидатов в Антикорсуд: именно сегодня должны были оценивать его добродетель
      Самовывод одного из кандидатов в Антикорсуд: именно сегодня должны были оценивать его добродетель / Фото из открытых источников

      Один из кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда добровольно прекратил участие в конкурсе. 21 января должны были рассматривать его добродетель.

      Об этом сообщает Громадське.

      Читайте также: Опубликован список кандидатов в Высший антикоррупционный суд с сомнительной репутацией

      Известно, что судья Хозяйственного суда Житомирской области Алексей Омельян прекратил участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда. Его самоотвод приняла Высшая квалификационная комиссия.

      Интересно, что именно 21 января 2019 года на совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета экспертов должны были как раз рассматривать добродетель Алексея Омельяна. Стоит добавить, что он предварительно попал в "список 49" кандидатов с сомнительной репутацией.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?
      Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.
      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Коррупция Высший совет правосудия Антикоррупционный суд
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      сегодня , 09:03 Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      13 9208
      "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      сегодня , 09:01 "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      Юлія Ліпенцева 541
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 865
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      сегодня , 08:00 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      1046
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      SpaceX показала видео поездки в своем инновационном тоннеле
       4 февраля 2017 , 22:40
      Масштабное ДТП с патрульным авто перекрыло въезд в Киев: фото
       17 января 2018 , 11:50
      Кличко объяснил, почему киевская власть не вывела на улицы эвакуаторы
       27 сентября 2018 , 16:49
      Главные новости футбола 27 сентября: Германия примет Евро-2024, Милан снова упустил победу
       28 сентября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук