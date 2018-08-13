Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ: деталі про новинку

Багато виробників смартфонів відмовляються від слотів для microSD-карт задля поліпшення дизайну та здешевлення виробництва пристроїв. Проте є на ринку одна компанія, яка не планує відмовлятися від карт пам'яті навіть у найновіших ґаджетах. І от Samsung анонсувала знімний накопичувач рекордного об'єму.

Про це повідомляє Sammobile.

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Незважаючи на те, що багато сучасних смартфонів та планшетів підтримують картки об'ємом до 2 ТБ, носіїв інформації великого обсягу зараз продається зовсім небагато. Компанія Samsung вирішила частково виправити ситуацію, випустивши власну карту microSD ємністю 512 ГБ. На презентації Unpacked керівник відділу маркетингу Samsung Дрю Блерд повідомив, що продажі нової картки розпочнуться вже зовсім скоро.



Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ

На сьогоднішній день найпопулярнішою картою пам'яті із великим обсягом є рішення на 400 ГБ. Про виробництво microSD на 512 ГБ заявили кілька компаній, орієнтовна ціна таких накопичувачів коливається в районі 300 доларів (близько 7 940 гривень). Судячи з усього, аналогічний за обсягом носій інформації від Samsung буде коштувати приблизно стільки ж.

Придбання такого аксесуара дозволить власникам 512-гігабайтної версії Galaxy Note 9 збільшити обсяг внутрішнього сховища смартфона до рекордного 1 ТБ.

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