17:09
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ: деталі про новинку

144 Читать новость на русском
Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ: деталі про новинку
Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ: деталі про новинку / Фото з вільних джерел

Багато виробників смартфонів відмовляються від слотів для microSD-карт задля поліпшення дизайну та здешевлення виробництва пристроїв. Проте є на ринку одна компанія, яка не планує відмовлятися від карт пам'яті навіть у найновіших ґаджетах. І от Samsung анонсувала знімний накопичувач рекордного об'єму.

Про це повідомляє Sammobile.

Читайте також:   Samsung офіційно представила Galaxy Note 9: характеристики та ціна смартфона

Незважаючи на те, що багато сучасних смартфонів та планшетів підтримують картки об'ємом до 2 ТБ, носіїв інформації великого обсягу зараз продається зовсім небагато. Компанія Samsung вирішила частково виправити ситуацію, випустивши власну карту microSD ємністю 512 ГБ. На презентації Unpacked керівник відділу маркетингу Samsung Дрю Блерд повідомив, що продажі нової картки розпочнуться вже зовсім скоро.

Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ
Samsung випустить карту пам'яті на 512 ГБ

На сьогоднішній день найпопулярнішою картою пам'яті із великим обсягом є рішення на 400 ГБ. Про виробництво microSD на 512 ГБ заявили кілька компаній, орієнтовна ціна таких накопичувачів коливається в районі 300 доларів (близько 7 940 гривень). Судячи з усього, аналогічний за обсягом носій інформації від Samsung буде коштувати приблизно стільки ж.

Придбання такого аксесуара дозволить власникам 512-гігабайтної версії Galaxy Note 9 збільшити обсяг внутрішнього сховища смартфона до рекордного 1 ТБ.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ціни Samsung Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сьогодні, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
сьогодні, 16:00 Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сьогодні, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сьогодні, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна приємно дивує
 12 серпня , 11:22
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Інсайдери опублікували характеристики та ціну нових процесорів Intel Core i9
 24 липня , 15:06
Український стартап "злетів" на Kickstarter
 27 липня , 06:02
Компанія Qualcomm випустить лінійку процесорів для Bluetooth-навушників
 2 липня , 18:07
Acer створить окрему компанію з виробництва геймерських аксесуарів
 10 серпня , 20:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук